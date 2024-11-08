Telefonunda cinsel içerikli videolar çıkmıştı! Narin'in köyündeki imam açığa alındı

08 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:29

Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin Güran soruşturması kapsamında köyün imamı R.K. gözaltına alınmıştı. Diyanet'in İmam R.K.'yı açığa aldığı iddia edildi.

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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra korkunç şekilde katledilen Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R.K. da vardı. Yaşanan gelişmeler sonrası Diyanet'in imamı açığa aldığı iddia edildi.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLAR BULUNDU

Narin’in katledildiği Tavşantepe köyü imamının sorgusunda yöneltilen “Telefonunuzda pek çok uygunsuz video var, videolardan birinde sizin de varsınız” sorusuna “Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk” yanıtını verdiği iddia edilmişti.

İMAM AÇIĞA ALINDI

tv100 canlı yayınında Devrim Tosunoğlu, Diyanet'in İmam R.K.'yı açığa aldığı bilgisini verdi. tv100 muhabiri Canan Altıntaş da Tosunoğlu'nu teyit etti. Tosunoğlu, "Olayla ilgili bir imamdan bahsediliyordu. İmam hem açığa hem de görevinden alındı." dedi.