Telegram kapatılacak mı? Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var! Uyarılar dikkate alınmadı

11 Ağustos 2024 11:06 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:19

Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram suç bataklığına dönüştü. Telegram'da açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticaretinin serbestçe yapıldığı öğrenildi.

BİNİ AŞKIN BİLDİRİM

Türkiye'de herhangi bir temsilcisi olmaması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine bini aşkın bildirimde bulunduğu ancak hiçbirine yanıt alamadığı öğrenildi.

Telegram'ın kısa sürede bu kanallar hakkında önlem almaması halinde kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi. Türkiye, yaklaşık 8 milyon aktif kullanıcısıyla mesajlaşma uygulaması Telegram'ı en fazla kullanan ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alırken, söz konusu uygulama dünya genelinde 1 milyar kullanıcıya sahip bulunuyor.

BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜ

Telegram'da açılan bazı kanallarla vatandaşlara uyuşturucu temin edildiği belirlenirken "Uyuşturucu Tacirleri" adlı kanalın 19 bine yakın abonesi olduğu görüldü. Söz konusu bu tür suç unsuru teşkil eden kanalların yöneticilerinin yeni üye kabullerini para karşılığı ya da referansla yaptıkları ifade edilirken, kanallarda her türden uyuşturucunun para karşılığı satıldığı görülüyor.

Referansı olanlara elden teslim ve elden ödeme imkânı sunulurken, referansı olmayanlar için ise kapıya kadar kargolama imkânı tanınıyor. Onların ödemeleri de IBAN'dan ya da coin olarak tahsil ediliyor. Ayrıca erotik içerikli kanallarda para karşılığında cinsel içerikli videoların satıldığı öğrenilirken, pedofili videolarının da burada 5 bin ila 50 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu ifade ediliyor.

Yine Telegram'da yer alan birçok eskort kanalı ile fuhuşa aracılık yapılırken, açılan kanallarla yasa dışı kumarın da buralarda oynatıldığı görüldü. Bu tür kanallara abone olanların ve kanal yöneticilerinin bilgisini BTK ile ya da Emniyet birimleri ile paylaşmayan Telegram'ın suça aracılık ettiği ifade edildi.

YANITSIZ BIRAKTI

Telegram'a "çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması" gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili sürekli kaldırma talebi gönderen BTK'nın bugüne kadar bini aşkın uyarıda bulunduğu ancak bunların Telegram tarafından dikkate alınmadığı öğrenildi.

Telegram'ın suçla mücadele kapsamında BTK ve Emniyet birimleri ile işbirliğine yanaşmaması ve uyuşturucu gibi gençleri zehirleyen maddelerin ticaretine aracılığa devam etmesi halinde kısa sürede buraya da erişim engeli getirilebileceği öğrenildi.

IBAN'INI KİRALAYANLARA HAPİS CEZASI

Telegram'dan yasadışı faaliyetler için yapılan para transferlerinin önemli bir kısmı kripto paralarla yapılırken bir kısmı da hesaba havale şeklinde yapılıyor. Suç örgütlerinin bu noktada vatandaşların hesaplarını belli bir komisyon karşılığında kiralayarak kara para trafiğini yönettiği öğrenildi.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na göre, bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılması suç teşkil ediyor. Hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Ayrıca kişi 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor.