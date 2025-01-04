Televizyon cinneti! Apartmanı ateşe verdi, bir kişi öldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

04 Ocak 2025 13:50 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:53

Antalya’da spot eşya satan bir iş yeri, buradan ikinci el televizyon alan Ufuk B. tarafından ateşe verildi. İş yerindeki yangın bir anda büyüdü, tüm apartmanı sardı. Yangında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan Ufuk B., polis tarafından yakalandı.