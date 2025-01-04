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Televizyon cinneti! Apartmanı ateşe verdi, bir kişi öldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ocak 2025 13:50 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:53
Televizyon cinneti! Apartmanı ateşe verdi, bir kişi öldü

Antalya’da spot eşya satan bir iş yeri, buradan ikinci el televizyon alan Ufuk B. tarafından ateşe verildi. İş yerindeki yangın bir anda büyüdü, tüm apartmanı sardı. Yangında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan Ufuk B., polis tarafından yakalandı.

Antalya’nın Muratpaşa​ ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli​ gözaltına alındı. Varlık Mahallesi’nde 2 Ocak’ta gece 3 katlı binanın zemin katındaki spot dükkanında, yangın​ çıktı.

Televizyon cinneti! Apartmanı ateşe verdi, bir kişi öldü - 1. Resim

ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

İş yerinin, buradan alınan ikinci el bir televizyon konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu, kundaklamayla çıktığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Televizyon cinneti! Apartmanı ateşe verdi, bir kişi öldü - 2. Resim

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Yangında Mete Durupınar yaşamını yitirdi, Ahmet Özen ile Lokman Derya Yılmaz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan Ufuk B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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