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TEM Otoyolu'nda 6 araç kazaya karıştı, 3 şerit trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Eylül 2024 09:54 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:32

Son dakika haberi: İstanbul'un Bağcılar ilçesi TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik kazasındandan üzücü haber geldi.

Son dakika haberine göre Bağcılar​'da TEM İSTOÇ mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası​ meydana geldi. Ankara​ istikametinde trafik yoğunluğu oluştu, 3 şerit trafiğe kapatıldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Otoyolun orta şeridinde meydana gelen kazada polis ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

5 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin hasar alan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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