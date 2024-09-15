TEM Otoyolu'nda 6 araç kazaya karıştı, 3 şerit trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Eylül 2024 09:54 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:32
Son dakika haberi: İstanbul'un Bağcılar ilçesi TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik kazasındandan üzücü haber geldi.
Son dakika haberine göre Bağcılar'da TEM İSTOÇ mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu, 3 şerit trafiğe kapatıldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Otoyolun orta şeridinde meydana gelen kazada polis ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
5 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin hasar alan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı