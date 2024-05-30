TEM otoyoluna çıkan inekler sürücülere zor anlar yaşattı

30 May 2024 09:17 - Güncelleme : 30 May 2024 09:26

Sahibinden kaçan İnekler Esenyurt TEM otolunu birbirine kattı. Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen büyükbaş hayvanlar, aniden sürücülerin önüne çıktı.

YOLUN ORTASINDA DURDULAR

Yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerleyemedi. Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini beklerken, kimisi ise korna çalarak ineklerin yoldan çıkarmaya çalıştı.

Polis ekipleri inekleri yakalamak için çalışma çalıştı.

İlginç anlar cep telefonu tarafından görüntülendi.