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TEM Otoyolu'nda facia! Aracı arızalanınca bakmak için indi, canından oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
20 Ağustos 2024 07:29 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 07:43

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halindeki otomobil, aracından inen bir sürücüye çarptı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında otomobil arızalanınca henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü aracını orta şeritte durdurdu.

Otomobilden inen sürücü aracındaki arızayı kontrol ettiği esnada hızla gelen otomobil arkadan çarptı.

TEM Otoyolu'nda facia! Aracı arızalanınca bakmak için indi, canından oldu - 1. Resim

Çarpışmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Polis ekipleri yolun 3 şeridini trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

TEM Otoyolu'nda facia! Aracı arızalanınca bakmak için indi, canından oldu - 2. Resim

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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