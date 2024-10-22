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TEM Otoyolu'nda feci kaza! Motosiklet asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ekim 2024 05:42 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 05:45

Esenler TEM Otoyolu'nda motosiklet, seyir halindeki asfalt yenileme aracına arkadan çaptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul'da saat 01.30 sıralarında Esenler TEM Otoyolu Edirne istikametinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay S. (20) kontrolündeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen asfalt yenileme aracına arkadan çarptı.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosiklet yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 20 yaşındaki Berkay S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Motosiklet asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü - 1. Resim

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan ismi öğrenilemeyen asfalt yenileme aracının şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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