TEM Otoyolu’nda feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu!

09 Ağustos 2024 06:01 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 06:02

Büyükçekmece TEM Otoyolu Celaliye mevkiinde saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışırken Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yayayı fark etmeyerek çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka kaza yaşanmaması için şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden talihsiz adamın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.