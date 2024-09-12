TEM'de 3 tır birbirine girdi, İstanbul yolu kilit! 11 kilometre kuyruk var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Eylül 2024 21:58 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 21:59

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 tır kaza yaptı. Zincirleme gerçekleşen kaza sonrası 11 kilometreyi aşan trafik görüntülendi. Tırların birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.