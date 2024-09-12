TEM'de 3 tır birbirine girdi, İstanbul yolu kilit! 11 kilometre kuyruk var
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 tır kaza yaptı. Zincirleme gerçekleşen kaza sonrası 11 kilometreyi aşan trafik görüntülendi. Tırların birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.
Kocaeli'den İstanbul'a TEM Otoyolu'nun geçişinde 3 tır kazaya karıştı. İstanbul yolundaki uzun kuyruk havadan görüntülendi.
Korutepe Tüneli'nde akşam saatlerindestanbul istikametinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
İSTANBUL YOLU TEK ŞERİTTEN VERİLMEYE BAŞLANDI
Kaza sebebiyle durma noktasına gelen İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı. Yolda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.