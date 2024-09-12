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TEM'de 3 tır birbirine girdi, İstanbul yolu kilit! 11 kilometre kuyruk var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Eylül 2024 21:58 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 21:59

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 tır kaza yaptı. Zincirleme gerçekleşen kaza sonrası 11 kilometreyi aşan trafik görüntülendi. Tırların birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

Kocaeli​'den İstanbul​'a  TEM Otoyolu'nun geçişinde 3 tır kazaya karıştı. İstanbul​ yolundaki uzun kuyruk havadan görüntülendi.
Korutepe Tüneli'nde akşam saatlerindestanbul istikametinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası​ meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

TEM'de 3 tır birbirine girdi, İstanbul yolu kilit! 11 kilometre kuyruk var - 1. Resim

İSTANBUL​ YOLU TEK ŞERİTTEN VERİLMEYE BAŞLANDI

Kaza sebebiyle durma noktasına gelen İstanbul​ istikametinde trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı. Yolda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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