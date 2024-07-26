TEM'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
TEM Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya geçişinde minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
TEM'de meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Feci kaza, Kurtköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Bir minibüs hafif ticari araca arkadan çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden İrem E. (15) ile annesi Meryem E. olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK KİLİT NOKTASINA GELDİ
Kaza sebebiyle Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.