TEM'de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

08 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:00

TEM otoyolunun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 4 araç birbirine girdi. Tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Şehirlerarası yolculuk yapan iki otobüs önce birbirlerine, ardından da bir tır ve otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 15 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

TRAFİK FELÇ OLDU

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis tek şeritten yolu trafiğe açtı. Araçlar kaza sebebiyle hasar alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANINI ANLATTI

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü, "Önce otobüsler birbirine sonra bize vurdu. Bizde savrulup tıra vurduk. 4 araç kazaya karıştı. Bizde çok şükür yaralı yok" dedi.