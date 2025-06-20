TEM’de zincirleme kaza: Tır ile kamyon arasında sıkıştı

Sancaktepe TEM Otoyolu Edirne istikametinde tır, hafriyat kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Otomobilin tır ile kamyon arasında sıkıştığı bildirildi.

İstanbul Sancaktepe TEM Otoyolu Edirne istikametinde öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaettin Yılmaz yönetimindeki otomobil, tır ile hafriyat kamyonunun arasında kaldı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Alaettin Yılmaz ve yanındaki Kadriye Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.