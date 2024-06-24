Temel Karamollaoğlu duyurdu! Genel Merkez'in adayı belli oldu 

24 Haziran 2024 18:22 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 18:26

Geçtiğimiz ay genel başkanlıktan ayrılacağını açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Yerel seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik" demişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek Genel Merkezin desteklediği adayı açıkladı.

Olağanüstü kongreye sağlık sorunları sebebiyle gidildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Olağanüstü bir kongreye gidiyoruz. Tek sebebi var benim sağlık durumum. Sağlık durumum bu görevi sürdürmeye izin vermiyor. Buna kas hastalığı diyorlar, sürekli ilaç kullanmak gerekiyor" dedi.

GENEL MERKEZİN ADAYI BELLİ OLDU!

Kongreye tüm teşkilat üyelerinin katılması konusunda çağrıda bulunan Karamollaoğlu çalışmalar sonucunda Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ın adının ön plana çıktığını söyledi.

Karamollaoğlu, “Yine bir veya birden fazla isim talepleri oldu. Bu çalışma oylama değildi. Mahmut Bey de bu isimlerin en önünde gözüktü. Bugün yaptığımız YİK toplantısında arkadaşlarımızın hepsi teşkilat başkanımız Mahmut Bey'in isminin isabetli olacağını belirtti. Bu kararın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Başka adaylar olabilir. Aday olacaklarını ilan edenler için yöntem bellidir. Kayseri il başkanlığımızı yapan aynı zamanda Kayseri milletvekilimiz Mahmut Arıkan'a çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek Genel Merkez adaylarının Arıkan olduğunu açıkladı.

BİR ADAY DAHA VAR!

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tekrar aday olmayacağı olağanüstü kongrede, Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın da adaylığını açıklamıştı.