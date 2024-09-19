Temel kazısında çıkanlar dehşete düşürdü! İnsan kemikleriyle dolu oda bulundu

19 Eylül 2024 10:00 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:27

Gaziantep'te iş makinesiyle temel kazısı yapılırken 2 metre derinlikte Roma dönemine ait mezar bulundu. 4 odadan oluşan mezar içerisinde çıkan iskelet ve kemikler dehşete düşürdü.

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6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşadığı yerlerden olan Gaziantep​'in Nurdağı​ ilçesinde yeni ev yaptırmak isteyen vatandaş için temel kazısı yapıldığı sırada dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kazıda çalışmalarında Roma dönemine ait mezar​ ve içerisinde kemikler bulundu.

İş makinesiyle temel kazısına başlandığı sırada yerin 2 metre altında tarihi oda tipi mezar ortaya çıktı. Mezarın bulunmasının ardından vatandaşlar hemen kazı çalışmasına ara vererek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

KAZI ÇALIŞMASINDA ÇIKANLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazı alanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye gelen müze müdürlüğü ekipleri ise mezarda inceleme yaptı.

İncelemeler sonucu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezarın 1 metre 70 santimetre yüksekliğinde, 2 metre 40 santimetre ve 2 metre 70 santimetre genişliğinde 4 odadan oluştuğu tespit edildi. Mezar içerisinde ise 3 insana ait iskelet​ ve kemikler bulundu. Koruma altına alınan mezar ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.