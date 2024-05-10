Temizlik görevlisinden 'Rock yıldızı'nı aratmayacak performans
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 11:18 - Güncelleme : 10 May 2024 11:31
Elazığ'da bir temizlik personeli, çöpte bulduğu gitarı alıp çöp kamyonunun arkasında adeta resital sundu. Rock yıldızlarını aratmayan temizlik görevlisinin o görüntüleri yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Elazığ'da çöpte bulduğu gitarı çalan temizlik görevlisi, performansıyla izleyenleri gülümsetti.
Cumhuriyet Mahalle’sinde bir temizlik işçisi, çöpe atılmış bir gitar buldu. Gitarı alan personel, çöp arabasının arkasına geçip gitarla ritim tutmaya başladı.
GİTAR RESİTALİ KAMERAYA YANSIDI
Bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla o anları kaydederken, görüntülerde temizlik işçisinin heyecanla gitar çalması renkli anlar oluşturdu.
Bir süre çöp arabasının arkasında ritim tutan temizlik görevlisi, kamyonun hareket etmesiyle gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı