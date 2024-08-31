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Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket! Türk bayrağını öyle bir yerde buldu ki

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 14:15 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 14:19

İstanbul Küçükçekmece’de izleyenleri duygulandıran bir video sosyal medyada gündem oldu. Belediye temizlik personeli, konteyneri boşaltacakları esnada çöpe atılan Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkardı. Personel ardından Türk bayrağını çıkararak çöp toplama aracına astı. O anların videosu takdir topladı.

 Küçükçekmece Belediyesi temizlik personeli, Fatih Mahallesi Aziz Sancar Caddesi’nde bulunan çöp konteynerini boşaltmaya gitti. Temizlik personeli o esnada çöpün içine atılmış Türk bayrağını fark etti.

Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket! Türk bayrağını öyle bir yerde buldu ki - 1. Resim

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Hemen çöp konteynerinin içinden Türk bayrağını çıkaran temizlik personeli, bayrağı aracın sürücüsüne götürdü. Türk bayrağını alan sürücü, çöp toplama aracına bayrağı astı. Temizlik personelinin takdir toplayan davranışı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket! Türk bayrağını öyle bir yerde buldu ki - 2. Resim

Görüntülerde, temizlik personelinin çöpten çıkardığı Türk bayrağını sürücüye götürdüğü, sürücünün ise bayrağı çöp toplama aracına astığı görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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