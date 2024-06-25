Teoman'dan Erdoğan çıkışı: Öyle bir karizmatik gücü var ki!

25 Haziran 2024 22:16 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 22:17

Teoman, Türkiye siyasetinde kişi kültünün çok önemli olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasından övgüyle bahsetti. İmamoğlu ve Yavaş'ın benzer karizmaya sahip olup olmadığı sorusuna "Benzer demeyeyim" şeklinde yanıt verdi.

Candaş Tolga Işık'ınTV100 yayınına katılan Teoman, "Dünyada siyaset sağa doğru mu meylediyor?" sorusuna "Acayip! Çok ilginç bir dünya. Ama Türkiye'yi başka türlü değerlendirebilirsin. Yeniden Refah Partisi yüzde 7 oy aldı, milliyetçiler oy kaybetti vesaire..." diyerek yanıt verdi.

"ERDOĞAN'IN ÖYLE BİR KARİZMATİK GÜCÜ VAR Kİ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizma sahibi olduğunu vurgulayan sanatçı Türkiye'de kişi kültünün önemli olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Erdoğan’ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor."

YAVAŞ VE İMAMOĞLU İÇİN DE YANIT VERDİ

Sunucunun "Benzer karizmayı sen İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin." dedi.