TEPEA Derneği üyeleri İstanbul Akvaryum’un ev sahipliğinde bir araya geldi!

24 May 2024 13:34 - Güncelleme : 24 May 2024 13:35

Yıllık 1.5 milyar dolarlık ciro üreten ve 100 bin kişiye istihdam sağlayan eğlence endüstrisinin temsilcilerinden oluşan TEPEA derneği, üyelerinin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla önemli bir zirve gerçekleştirdi. İstanbul Akvaryum’un ev sahipliğinde Crowne Plaza İstanbul Florya Otel’de gerçekleşen Eğlence Endüstrisi Zirvesi’nde konuşan TEPEA Derneği Başkanı M.Onur Karadağ, derneğin bugüne kadar elde ettiği başarıları ve geleceğe yönelik projelerini anlattı. Yeni dönem projeleri ve yaz sezonunun verimli geçmesi için atılacak adımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Karadağ, "Bu yıl üyelerimizle bir araya gelerek, birlikte daha güçlü adımlar atacağımız bir dönemin başlangıcını kutluyoruz. Yıllık 1.5 milyar dolar ciro üreten ve 100 bin kişiye istihdam sağlayan sektörümüzü daha da ileri taşımak için yenilikçi projelerimiz ve iş birliklerimizle yaz sezonunda büyük bir hareketlilik bekliyoruz" dedi.

TEPEA derneğinin hazırlıklarına başladığı sektörel rapor çalışması hakkında değerlendirmede bulunan Karadağ: “Bir sektörün büyüklüğünü ve potansiyelini ise en iyi rakamlarla ortaya koyarsınız. Sektördeki toplam işletme sayısı o toplam çalışan sayısı o toplam pazar büyüklüğü o imalat gücü ve ihracata katkısı, ihracat yapan firmalarımız için erişebilir ve paylaşılan pazar büyüklükleri gibi birçok önemli parametreyi sayılarla ortaya çıkarmak için dernek olarak bir çalışma başlattık. Sektörümüzün büyük resmini gösteren, yapı taşlarını detaylıca anlatan, işletmeler, yatırımcılar ve araştırmacılar tarafından kullanılacak olan sektörel bir kılavuz niteliği taşıyacak rapor çalışması ile sektördeki gelişmeleri, istatistikleri, trendleri ve birçok önemli bilgiyi kamuoyu ile paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

Ünlü ekonomist Şeref Oğuz'un Türkiye’nin güncel ekonomik durumu ve gelecek beklentileriyle ilgili bir konuşma yaptığı zirvede, “Türkiye’de Eğlence Sektörünün Gelişimi ve Dönüşümü” ve “Eğlence Sektöründe Sürdürülebilirlik” konulu iki farklı oturum düzenlendi.