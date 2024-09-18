Tepsiyle para topluyorlar! Tam 2 gün 2 gece sürüyor! 300 ile 700 bin arası toplanıyor!

18 Eylül 2024 12:23 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:33

Şırnak'ın Dağdibi köyünde, evlenen çiftlere destek olmak için 200 yıldır tepsiyle para toplanıyor. 2 gün 2 gece yapılan düğünlerde herkes kendi imkanlarına göre tepsiye takı ve para atarak gelin ve damada destek oluyor.

Şırnak’ta Sindi aşiretine bağlı binlerce kişi 200 yıllık düğün geleneğini yaşatıyor. Gelin ve damat için 2 gün 2 gece yapılan düğünlerde takı takma merasimleri ise tepsiyle yapılıyor. Damadın amcası eline aldığı tepsiyle düğüne katılan misafirlerin yanına giderek takı takmalarını istiyor.

300 BİN İLE 700 BİN ARASI PARA TOPLANIYOR

Düğündeki tepsiyle para toplama geleneğinin yıllardır devam ettiğini söyleyen Ahmet Ata isimli vatandaş "Bu adeti terk etmiyoruz. 2 gün sürüyor düğünlerimiz. Fakir zengin kim gelirse gelsin eşit şekilde para toplanıyor. Kimse arasında rencide olmamak için böyle bir geleneği sürdürüyoruz. 200 yıldan beri var bu gelenek. Düğünden düğüne değişiyor 300 binden 700 bin liraya kadar böyle para topluyoruz’’ dedi.

200 YILDIR SÜRDÜRÜLEN GELENEK

Köyün kanaat önderleri 200 yıldan fazla olan bu geleneği yaşatmanın tek nedeninin olduğunu söyledi. Bunun, maddi durumu iyi olmayanlar için tepsiye kimin ne kadar attığının belli olmadan evlenen çiftlere destek sağlamak olduğunu belirtildi.