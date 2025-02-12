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 | Bengül Büyükhan

Terör inleri yerle bir ediliyor! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Terör inleri yerle bir ediliyor! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 11:48

Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."

https://x.com/tcsavunma/status/1889589876862963842

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Sıkça Sorulan Sorular

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, yer ve tarih bilgileriyle birlikte 23 Ocak 2025 itibarıyla erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik adayları teslim olacakları birlik bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Son teslim tarihi, kışla adresi ve diğer detaylar, bedelli askerlik sonuç ekranında adayların erişimine açıldı.
ETİKETLER
#terör operasyonu
#Gündem
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