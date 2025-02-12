Terör inleri yerle bir ediliyor! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İstanbul
Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."
https://x.com/tcsavunma/status/1889589876862963842