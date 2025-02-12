Terör inleri yerle bir ediliyor! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, yer ve tarih bilgileriyle birlikte 23 Ocak 2025 itibarıyla erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik adayları teslim olacakları birlik bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Son teslim tarihi, kışla adresi ve diğer detaylar, bedelli askerlik sonuç ekranında adayların erişimine açıldı.