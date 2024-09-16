Terör kaynağında yok ediliyor! Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:28
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: tgrthaber.com