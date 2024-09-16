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Terör kaynağında yok ediliyor! Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:28

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı​, Irak​ ve Suriye​'nin kuzeyine yaptığı operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Kaynak: tgrthaber.com
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