Terör örgütlerinde çözülme sürüyor! 2 PKK'lı terörist teslim oldu 

13 Haziran 2024 18:26 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:39

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarının artarak devam ettiğini duyurdu. Bakanlık, operasyonların etkin bir şekilde sürdüğünü ve örgütteki çözülmelerin hızlandığını belirtirken 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Hudut Karakolu'na teslim oldu.

"ÖRGÜTTEKİ ÇÖZÜLME HIZLANIYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."