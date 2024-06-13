Terör örgütlerinde çözülme sürüyor! 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarının artarak devam ettiğini duyurdu. Bakanlık, operasyonların etkin bir şekilde sürdüğünü ve örgütteki çözülmelerin hızlandığını belirtirken 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.
Açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Hudut Karakolu'na teslim oldu.
"ÖRGÜTTEKİ ÇÖZÜLME HIZLANIYOR"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."