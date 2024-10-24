Terör örgütlerine peş peşe darbe! DHKP-C'nin kilit ismi yakalandı

24 Ekim 2024 15:13 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:16

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada örgütün kilit isimlerinden biri yakalandı. DHKP-C'nin yurt dışındaki merkezinden gönderilen şifreli mesajların deşifresinden sorumlu olan Ö.K., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Son dakika | TUSAŞ terör saldırısı: Bakan Yerlikaya açıkladı! İki teröristin de kimliği belli oldu

Son dakika | TUSAŞ terör saldırısı: Bakan Yerlikaya açıkladı! İki teröristin de kimliği belli oldu

Ankara'da dün TUSAŞ'ta düzenlenen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'ya operasyon üstüne operasyon düzenlenirken, bir terör örgütüne daha darbe vuruldu. DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgüt içinde kilit bir role sahip olan isimlerden biri yakalandı.

POLİSTEN NEFES KESEN OPERASYON!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içinde kilit öneme sahip Ö.K.'nın İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Savcılığın talimatı ile harekete geçen polis ekipleri, örgütün kilit isimleri arasında yer alan 38 yaşındaki teröristin saklandığı eve geçen cumartesi operasyon düzenledi. Baskında örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

TEM Şubede sorgulanan zanlı, ifade işlemlerinin ardından pazar günü sevk edildiği adli makamlarca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YURT DIŞINDAN GELEN ŞİFRELİ YAZIŞMALARDAN SORUMLUYDU!

Polis ekipleri tarafından yakalanan Ö.K.'nın adı ilk olarak terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 6 yıl önce düzenlenen bir başka operasyonda ele geçirilen şifreli SD kart ile dijital verilerde geçmişti. O tarihte örgütün İstanbul'daki kozmik odasından çıkan dijital verilerde gizli gruplar ve yazışmalar deşifre olmuş, teröristin söz konusu dokümanlarda yurt dışındaki merkez komitesinden gelen şifreli yazışmalardan sorumlu olduğu bildirilmişti.