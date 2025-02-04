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Terör örgütü DEAŞ'a 4 ilde büyük darbe! 46 kişi gözaltında

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Şubat 2025 08:55 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 08:56
Terör örgütü DEAŞ&#039;a 4 ilde büyük darbe! 46 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu Operasyonda 46 kişi yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 47 şüpheli tespit edildi. Soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla birlikte örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi.

Terör örgütü DEAŞ'a 4 ilde büyük darbe! 46 kişi gözaltında - 1. Resim

4 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 46 zanlı yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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