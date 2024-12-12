Terör örgütü DEAŞ'a 5 ilde 'Gürz' operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı

12 Aralık 2024 12:28 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik 5 ilde düzenlenen ‘Gürz-29’ operasyonları kapsamında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ DEAŞ’a yönelik 5 ilde düzenlenen ‘Gürz-29’ operasyonları kapsamında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Gürz-29 operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ​ terör örgütüne yönelik ‘Gürz-29’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı. Ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.