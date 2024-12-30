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Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 08:57 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:04
Terör örgütü DEAŞ&#039;a büyük darbe! 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. Ankara​ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti sonucunda, DEAŞ​ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin, 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

11 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin 11'i yakalanırken kalan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Zanlıların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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