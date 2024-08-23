Terör örgütü DEAŞ'a darbe! 17 ilde düğmeye basıldı, çok sayıda kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya 17 ilde DEAŞ terör örgütüne “Gürz-9” operasyonları yapıldığını duyurdu. Operasyonlarda 65 şüpheli yakalandı.
Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor. 17 ilde düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikay 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-9" operasyonları düzenlendi. Son 5 günde düzenlenen operasyonlar sonucu 65 şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."