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Terör örgütü DEAŞ'a darbe! 17 ilde düğmeye basıldı, çok sayıda kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ağustos 2024 07:59 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 08:08

Bakan Yerlikaya 17 ilde DEAŞ terör örgütüne “Gürz-9” operasyonları yapıldığını duyurdu. Operasyonlarda 65 şüpheli yakalandı.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor. 17 ilde düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikay 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-9" operasyonları düzenlendi. Son 5 günde düzenlenen operasyonlar sonucu 65 şüpheli yakalandı. 

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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Kaynak: tgrthaber.com
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