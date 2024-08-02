Terör örgütü DEAŞ'a darbe! İstanbul'da 15 adrese baskın düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var

02 Ağustos 2024 10:57 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:45

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında; terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir operasyon için ekipler düğmeye bastı.

Çatışma bölgelerinde bulunan ve silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için ekipler harekete geçti.

15 ADRESE OPERASYON

İstanbul'un 7 ilçesindeki 15 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde adresleri tespit edilen 15 şahıstan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.