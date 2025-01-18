Terör örgütü FETÖ'ye 23 ilde Kıskaç-35 operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

18 Ocak 2025 09:08 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 09:15

İçişleri Bakanı Yerlikaya 23 ilde Jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik devam eden “Kıskaç-35” operasyonlarımızda 47 şüphelinin yakalandığını ve 33 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya​ 23 ilde Jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik devam eden “Kıskaç-35” operasyonlarımızda 47 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerden; 33’ü tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."