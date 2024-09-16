Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da toplanarak öldürülen teröristleri andı
Fransa'da PKK terör örgütü sempatizanları toplanarak gösteri yaptı. Örgüt propagandasında paçavraları da taşıyarak Öcalan'a serbestlik istediler.
PKK yandaşları, Fransa'nın Marsilya kentinde toplanarak, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri andılar. Festival adındaki gösterinde toplanan yandaşlar, örgütün paçavralarını taşıyarak, sloganlar atarak Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediler.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı.
Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı.