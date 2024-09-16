Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da toplanarak öldürülen teröristleri andı

16 Eylül 2024 00:56 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 00:59

Fransa'da PKK terör örgütü sempatizanları toplanarak gösteri yaptı. Örgüt propagandasında paçavraları da taşıyarak Öcalan'a serbestlik istediler.

PKK​ yandaşları, Fransa'nın Marsilya​ kentinde toplanarak, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri andılar. Festival adındaki gösterinde toplanan yandaşlar, örgütün paçavralarını taşıyarak, sloganlar atarak Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediler.

Fransa​ Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK​ Avrupa Birliği ve Fransa​ tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı.

Türkiye, Fransa​ Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron​'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı.