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Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da toplanarak öldürülen teröristleri andı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Eylül 2024 00:56 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 00:59
Terör örgütü PKK yandaşları Fransa&#039;da toplanarak öldürülen teröristleri andı

Fransa'da PKK terör örgütü sempatizanları toplanarak gösteri yaptı. Örgüt propagandasında paçavraları da taşıyarak Öcalan'a serbestlik istediler.

PKK​ yandaşları,  Fransa'nın Marsilya​ kentinde toplanarak, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri  andılar. Festival adındaki gösterinde toplanan yandaşlar, örgütün paçavralarını taşıyarak, sloganlar atarak Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediler.

Fransa​ Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK​ Avrupa Birliği ve Fransa​ tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı.

Türkiye, Fransa​ Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron​'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı. 

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da toplanarak öldürülen teröristleri andı - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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