Terör örgütü PKK/KCK çağrı yapmıştı! Diyarbakır Valiliği açıkladı: 5 gün süreyle yasaklandı!

09 Ekim 2024 00:08 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 00:09

Terör örgütü PKK/KCK'nın çağrıları sonrası Diyarbakır Valiliği harekete geçti. Valilik, Diyarbakır'da açık alanlarda yapılmak istenen eylemleri 5 gün süreyle yasakladı.

Diyarbakır​ Valiliği, açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ekim Pazar günü, 13.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen miting​ ile ilgili olarak değerlendirme yapıldığı bildirildi.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ VURGUSU

"Terör örgütü PKK/KCK​'nın çağrıları dahilinde '9 Ekim' bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yaygın illegal eylemler yapabileceği, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği ve miting süresince kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceği mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, halkın huzurunun sağlanması, belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Diyarbakır mülki sınırları içerisinde bazı tedbirlerin alınmasının Valilikçe uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Ekim bahane gösterilmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünün çağrıları kapsamında yapıldığı değerlendirilen diğer eylemleri de kapsayacak şekilde, açık alanlarda yapılmak istenen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, diğer illerden bu eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 9 Ekim günü saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır."