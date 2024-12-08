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Terör örgütü PKK/KCK üyesi yabancı uyruklu şahıs Bingöl’de yakalandı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Aralık 2024 23:25 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 23:32

Bingöl’de terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Şüpheli şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Şahsın birlikte hareket ettiği 4 kişi de yakalandı. Şahıslar işlemleri sonrası sınır dışı edildi.

Bingöl’de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Ağrı üzerinden ülkeye giriş yapan ve PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın birlikte hareket ettiği 4 kişi de yakalanarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şahıslar işlemleri sonrası sınır dışı edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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