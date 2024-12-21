Terör örgütü PKK'ya 19 ilde 'Gürz' darbesi! Çok sayıda kişi yakalandı

21 Aralık 2024 08:31 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 08:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Gürz-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

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Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-30" operasyonlarında; 40 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, Terör örgütüne finans sağlamak, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum"