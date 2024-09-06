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Terör örgütüne büyük darbe! 27 PKK'lı öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 12:53 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 13:01
Terör örgütüne büyük darbe! 27 PKK&#039;lı öldürüldü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, son 4 günde Irak 'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi vurulmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hale getirildi. 

HAKURK'TA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

 Böylece, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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