Terör örgütüne darbe üstüne darbe! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Metmetçik terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımıza hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar"