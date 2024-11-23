Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Terör örgütüne darbe üstüne darbe! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe üstüne darbe! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 15:31 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:38

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Metmetçik terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. MSB, Suriye​'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 1 PKK​'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Terör örgütüne darbe üstüne darbe! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımıza hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar"

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
türk silahlı kuvvetlerpkkypgsuriyefırat kalkanı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...