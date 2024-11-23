Terör örgütüne darbe üstüne darbe! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

23 Kasım 2024 15:31 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:38

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

CHP'li Belediye Meclis Üyesinin darp ettiği gazeteci ilk kez konuştu

CHP'li Belediye Meclis Üyesinin darp ettiği gazeteci ilk kez konuştu

Metmetçik terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. MSB, Suriye​'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 1 PKK​'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımıza hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar"