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Terör örgütünün kullandığı sığınak kullanılmaz hale getirildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 07:07 - Güncelleme : 28 May 2024 07:29
Terör örgütünün kullandığı sığınak kullanılmaz hale getirildi

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen 'Şehit J. Asb. Kad. Kd. Bçvş. Zafer Çalışkan' operasyonunda, sözde Karadeniz Açılım Grubunun kullandığı bir sığınağın tespit edildiği belirtildi.

2014- 2016 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen sığınakta ayrıca kalaşnikof şarjörü ve fişeği, gübre, akü ile gıda malzemeleri ve delil niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan materyaller muhafaza altına alınırken, sığınak kullanılmaz hale getirildi, diğer malzemeler de imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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