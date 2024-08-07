Terör yuvaları yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

07 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:25

Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarla eli kanlı terör örgütlerine ağır darbeler indiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınakta teröristlere ait mühimmat ele geçirdiği duyuruldu.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınak tespit etti. Sığınakta;