Terör yuvaları yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:25
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait bir sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarla eli kanlı terör örgütlerine ağır darbeler indiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınakta teröristlere ait mühimmat ele geçirdiği duyuruldu.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınak tespit etti. Sığınakta;
- 6 adet 81 mm havan mühimmatı,
- EYP yapımında kullanılan malzeme,
- 8 adet havan barut hakkı,
- 5 adet alpha-fire düzenek,
- 1 adet termal şemsiye,
- Tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Kaynak: tgrthaber.com