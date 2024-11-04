Teröre darbe üstüne darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

04 Kasım 2024 12:07 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:12

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu​ ve Kandil​ bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.