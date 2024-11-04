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Teröre darbe üstüne darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 12:07 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:12

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu​ ve Kandil​ bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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