Teröre darbe üstüne darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 12:07 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:12
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: tgrthaber.com