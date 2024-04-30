30 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:56
Teröre geçit yok! 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada;
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı