Teröre geçit yok! 5 terörist etkisiz hale getirildi

30 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:56

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada;

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.