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30 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:56

Teröre geçit yok! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröre geçit yok! 5 terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

MSB'den yapılan açıklamada;

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. 

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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