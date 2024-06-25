Teröre hiçbir yerde geçit yok! 7 PKK'lı öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
25 Haziran 2024 13:36 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:38
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk askeri, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
'HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK'
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: tgrthaber.com