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Teröre hiçbir yerde geçit yok! 7 PKK'lı öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
25 Haziran 2024 13:36 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:38

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk askeri, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

'HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK'

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

Kaynak: tgrthaber.com
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