Terörist başı Abdullah Öcalan videolu çağrı mı yapacak? Bakan Tunç TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT Haber canlı yayınında 3. İmralı görüşmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görüşme için henüz bir talep olmadığını belirten Tunç, Abdullah Öcalan'ın videolu bir çağrıda bulunacağı iddialarının mümkün olmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını yanıtladı. DEM Parti heyetinin 3. kez İmralı görüşmesi için şu ana kadar böyle bir talepte bulunmadığını söyleyen Tunç, Abdullah Öcalan'ın videolu bir çağrıda bulunacağı iddiasına da yanıt verdi.

"VİDEOLU ÇAĞRI MEVZUATIMIZDA YOK"

Talep olduğu takdirde değerlendirme yapılacağını söyleyen Tunç, "Henüz yeni bir talep yok. olduğu takdirde değerlendiririz. Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili bir açıklaması olmuştu. Amaç bu ülkeyi terörden temizlemek. 40 yıldır büyük kayıplarımız oldu. PKK ile mücadele etmek zorunda olmasaydık Türkiye çok daha ileride olurdu. İç cephemizi kuvvetlendirmeliyiz. İmralı için takvim söz konusu değil. Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.





