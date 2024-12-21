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Teröristlere ağır darbe! 6 PKK'lı etkisiz hâle getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 13:46 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 13:50

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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