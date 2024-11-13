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Teröristlere darbe üstüne darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:29

Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. MSB, Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik teröre darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. 
  
Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!

 

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Kaynak: tgrthaber.com

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