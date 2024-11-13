Teröristlere darbe üstüne darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:29
Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. MSB, Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik teröre darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!
Kaynak: tgrthaber.com