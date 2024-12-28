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Teröristlere darbe üstüne darbe! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Aralık 2024 11:55 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:59
Teröristlere darbe üstüne darbe! 5 PKK&#039;lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı  Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MSB​'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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