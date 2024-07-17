Teröristlere pençe darbesi! 10 PKK'lı öldürüldü

17 Temmuz 2024 13:54 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:59

MSB 2024 yılı ikinci yarısında bedelli askerlik ücretini 217 bin 870 TL olarak açıkladı

MSB 2024 yılı ikinci yarısında bedelli askerlik ücretini 217 bin 870 TL olarak açıkladı

Son dakika haberleri... Mehmetçik, teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MEHMETÇİK'İN NEFESİ ENSELERİNDE

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"