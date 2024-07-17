Teröristlere pençe darbesi! 10 PKK'lı öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 13:54 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:59
Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberleri... Mehmetçik, teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor...
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
MEHMETÇİK'İN NEFESİ ENSELERİNDE
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Kaynak: tgrthaber.com