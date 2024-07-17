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Teröristlere pençe darbesi! 10 PKK'lı öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 13:54 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:59

Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberleri... Mehmetçik, teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor... 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MEHMETÇİK'İN NEFESİ ENSELERİNDE 

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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Kaynak: tgrthaber.com
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