Teröristlerin inleri bir bir bombalanıyor! MSB duyurdu: 7 PKK'lı öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 12:45 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 12:53
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"
Kaynak: tgrthaber.com