Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Teröristlerin inleri bir bir bombalanıyor! MSB duyurdu: 7 PKK'lı öldürüldü

Teröristlerin inleri bir bir bombalanıyor! MSB duyurdu: 7 PKK'lı öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 12:45 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 12:53

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı​, Irak​'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda 7 PKK​'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com
pkkırakmilli savunma bakanlığıteröristtürk silahlı kuvvetler

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...