Teröristlerin "Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalandı" iddiasının aslı ortaya çıktı

06 Ocak 2025 19:13 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:27

Terör örgütü sempatizanlarının yaydığı Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarların parçalandığı iddiasının aslı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada terör örgütü PKK/YPG tarafından yayılan bazı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını duyurdu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Münbiç’te Kürtçe​ isimlerin olduğu mezarların parçalandığı" iddiasının doğru olmadığı vurgulandı. Söz konusu görüntülerin güncel olmadığı ve 2020 yılında Esed rejimine bağlı güçlerin Halep’in batı kırsalındaki Heyyan ilçesinde sivillere ait mezarlıkları yıkarken kaydedildiği tespit edildi.

Açıklamada, terör örgütlerinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddiaları yaydığı belirtilerek, vatandaşların bu tür propagandalara itibar etmemesi istendi.