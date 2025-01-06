Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Teröristlerin "Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalandı" iddiasının aslı ortaya çıktı
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

Teröristlerin "Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalandı" iddiasının aslı ortaya çıktı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 19:13 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:27
Teröristlerin &quot;Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalandı&quot; iddiasının aslı ortaya çıktı

Terör örgütü sempatizanlarının yaydığı Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarların parçalandığı iddiasının aslı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada terör örgütü PKK/YPG tarafından yayılan bazı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını duyurdu.

Teröristlerin "Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalandı" iddiasının aslı ortaya çıktı - 1. Resim

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Münbiç’te Kürtçe​ isimlerin olduğu mezarların parçalandığı" iddiasının doğru olmadığı vurgulandı. Söz konusu görüntülerin güncel olmadığı ve 2020 yılında Esed rejimine bağlı güçlerin Halep’in batı kırsalındaki Heyyan ilçesinde sivillere ait mezarlıkları yıkarken kaydedildiği tespit edildi.

Açıklamada, terör örgütlerinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddiaları yaydığı belirtilerek, vatandaşların bu tür propagandalara itibar etmemesi istendi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

Doğruluk Kontrolü

Büyük ölçüde yanlış
DemNews1Orjinaline Git
münbiçpkkypgKürtçemezar

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...