Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:46
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik, son terörist temizleninceye kadar mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: tgrthaber.com