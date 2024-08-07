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Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:46
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, son terörist temizleninceye kadar mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Kaynak: tgrthaber.com
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