07 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:46

MSB paylaştı! PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 mağara ve tünelde inlerine girildi!

MSB paylaştı! PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 mağara ve tünelde inlerine girildi!

MSB'den Gazze mesajı: Derhal ve koşulsuz ateşkes

MSB'den Gazze mesajı: Derhal ve koşulsuz ateşkes

Someli'de kalp krizi geçiren askerimiz Uzman Çavuş Seydi Ünlü şehit oldu! Acı haberi MSB duyurdu

Someli'de kalp krizi geçiren askerimiz Uzman Çavuş Seydi Ünlü şehit oldu! Acı haberi MSB duyurdu

Mehmetçik, son terörist temizleninceye kadar mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."