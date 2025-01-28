Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Terörle mücadele tam gaz! MSB duyurdu: 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!'

Terörle mücadele tam gaz! MSB duyurdu: 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ocak 2025 12:17 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:22

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik'in terörle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLECEK'

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...