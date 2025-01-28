Terörle mücadele tam gaz! MSB duyurdu: 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!'
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik'in terörle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLECEK'
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."