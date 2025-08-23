Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Terörsüz Türkiye komisyonunda yeni haftanın programı belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Ağustos ayının son haftası da yoğun programına devam edecek. Toplantılara bu defa önceki dönem Meclis başkanları katılacak.

Terörsüz Türkiye komisyonunda yeni haftanın programı belli oldu
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 07:43

Terörsüz sürecinde kurulan 'nde mesaisine ara vermeden devam ediyor.

Terörsüz Türkiye komisyonunda yeni haftanın programı belli oldu

ESKİ MECLİS BAŞKANLARI KATILACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonu, altıncı toplantısını 27 Ağustos'ta, yedinci toplantısını 28 Ağustos'ta yapacak.

TBMM'de kurulan komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çarşamba günü 6'ncı kez toplanacak. Toplantıda önceki dönem Meclis başkanları dinlenecek. 11 eski Meclis başkanı süreci değerlendirecek.

Terörsüz Türkiye komisyonunda yeni haftanın programı belli oldu

Perşembe günü yapılacak bir diğer oturumda ise Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek. Hukukçular da Meclis'te sunum yapacak. Dünya örnekleri ele alınacak. Yasal düzenlemeler için neler yapılacağı değerlendirilecek.

Tarihi komisyon, bugüne kadar 5 önemli toplantı gerçekleştirdi. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır, Cumartesi ve Barış Anneleri komisyonda dinlendi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.

